EK INDOOR. Isaac Kimeli vervoegt sterke Robin Hendrix in finale 3.000 meter

In de derde en laatste reeks kwam Kimeli als tweede over de streep in 7:49.46. Hij ging in de slotmeters de uitlopende Noorse favoriet Jakob Ingebrigtsen, de winnaar van de 1.500 meter, voorbij en finishte in het zog van Jimmy Gressier (7:48.93). De Fransman had de hele race voorin gelopen met de Nederlander Mike Foppen. Die laatste kraakte in de laatste rechte lijn.

Vorige maand liep Kimeli in Gent een persoonlijk record van 7:44.17. Daarmee moet hij op de Belgische ranglijst aller tijden alleen dopingzondaar Mohammed Mourhit (7:38.94) laten voorgaan.

Robin Hendrix werd in de tweede reeks derde in een persoonlijke besttijd (7:46.76) en plaatste zich zo ook voor de finale.

John Heymans, de derde Belg op de 3.000 meter, kwam in de eerste reeks als zevende over de streep in 7:58.13, ruim zes seconden boven zijn pr (7:51.71). Hij werd nadien gediskwalificeerd omdat hij met de linkervoet buiten de baan belandde.

De top drie van de drie reeksen en de drie snelste tijden plaatsten zich voor de finale. Die staat zondag om 17u52 geprogrammeerd.

Vleminckx stoot door naar halve finales op 60 meter

Kobe Vleminckx heeft zich zaterdag op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun geplaatst voor de halve finales van de 60 meter. Gaylord Kuba Di-Vita werd uitgeschakeld.

Vleminckx (22) finishte in reeks zeven als tweede in 6.67, dezelfde tijd als de Griek Konstadinos Zikos en slechts twee honderdsten boven zijn persoonlijk record. In de reeks werd de Nederlander Joris van Gool uitgesloten na een valse start.

Kuba Di-Vita (25) eindigde in de zesde reeks als zesde en voorlaatste in 6.76. Daarmee bleef hij drie honderdsten boven zijn persoonlijke besttijd.

De top twee van de negen reeksen en de beste zes verliezende tijden stootten door naar de halve finales, die zaterdagmiddag (vanaf 13u50) op het programma staan. De finale is voor zondag (17u).