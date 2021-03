Intermarché-Wanty Gobert doet het zonder Belgen in Parijs-Nice

De selectie bestaat verder uit de Noor Odd Eiking, de Duitser Jonas Koch en de Nederlanders Taco van der Hoorn en Boy Van Poppel.

“We kunnen rekenen op een gebalanceerde selectie, waarmee we zowel in de eerste vlakke ritten als bergop aan het einde van de week hoog kunnen mikken”, stelt ploegleider Hilaire Van der Schueren. “De eerste dagen willen we met Danny van Poppel in de sprint scoren. Daarnaast moeten we ook onze klimmers door de waaierritten loodsen, want Louis Meintjes en Rein Taaramäe zijn in staat om op de zware parcoursen van de bergritten een goede prestatie te leveren. Odd Eiking is in vorm en kan op de verrassing spelen. We hebben meerdere pijlen op onze boog en zullen er zeker het gebruik van maken.”