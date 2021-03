Stof happen op de Italiaanse grindwegen. Dat is wat het peloton vandaag te wachten staat tijdens de Strade Bianche, de klassieker die in geen tijd het predicaat van ‘Zesde Monument’ heeft verworven. Om 11.40 uur verlaten de renners Siena voor een tocht van 184 kilometer door Toscane. Omstreeks 16.30 uur weten we wie Wout van Aert opvolgt. Bij ons zit u op de eerste rij om geen seconde van deze koers te missen.