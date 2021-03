Jongeren kunnen deze zomer in Hasselt een avontuurlijk musicalkamp beleven

“Op een creatieve manier willen we zoveel mogelijk kinderen en jongvolwassenen kennis laten maken met het energieke musicalvak. Enthousiaste kinderen die graag zingen, dansen en acteren zijn welkom. Ervaring is niet nodig, wel een stevige portie goesting”, zegt actrice Ilse La Monaca (De Buurtpolitie, MAMMA MIA!’), docente bij The Musical Academy.

Vooral de combinatie is uniek: een week lang krijgen de deelnemers in de ochtend een musicalworkshop van professionele docenten en in de namiddag leven ze zich uit in avontuurlijke en speelse activiteiten. “Onze kampen staan bekend om het unieke, uitdagende en kwalitatieve, en door deze samenwerking ontstaat er een nieuwe diversifiëring binnen ons kampaanbod. Hasselt is één van de vier locaties in Vlaanderen waar we dit jaar het verhaal uitrollen, maar samen met onze partner The Musical Academy zijn we overtuigd dat deze succesformule in de vorm van een fantastisch avontuurlijk musicalkamp op termijn kan worden aangeboden op zo goed als al onze 21 kamplocaties”, zegt Thomas Opdenacker van YES Events.

Onvergetelijke ervaring

Wie deelneemt aan het avontuur beleeft sowieso een onvergetelijke ervaring, die bestaat uit de afwisselende combinatie van leerrijke musicalworkshops, lessen van professionals uit het musicalvak ,toffe sport- en spelactiviteiten, en spannende surprises. “Het is fantastisch dat we op deze manier kinderen warm kunnen maken voor het plezantste vak dat er is: Musical. Tijdens de dagkampen maak je op een ontspannen manier kennis met zang, dans en spel. Je helpt elkaar en tijdens zo’n week zie je elkaar ook groeien. Voor sommigen is dit de ideale manier om eventueel door te stromen naar de jaaropleidingen van The Musical Academy. Het mooie is dat die gemeenschappelijke passie onder de deelnemers een (vriendschaps)band schept voor het leven”, zegt Ilse La Monaca.

Het avontuurlijke musicalkamp vindt plaats van 5 tot 9 juli op de Hasseltse Level X. Jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich vanaf nu inschrijven. De deelnameprijs bedraagt 165 euro, inclusief een duoticket voor een Deep Bridge-voorstelling naar keuze. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving vind je op themusical.academy/kampen/musicalkampen-yes/.

De dagkampen zijn een organisatie van YES Events en The Musical Academy en vinden plaats conform de op dat moment geldende coronamaatregelen.