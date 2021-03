Recordhouder Fabian Cancellara over de Grote Drie in de Strade: “Er is geen topfavoriet, ze zijn het alle drie”

Met drie zeges in de Strade Bianche deed niemand beter dan Fabian Cancellara. Het leverde hem een naar hem vernoemde sterrato of grindstrook op, het leverde hem ook een pak kennis op. Speciaal voor uw krant laat de 39-jarige Zwitser zijn licht schijnen over de drie renners van wie iedereen verwacht dat ze vanmiddag het Piazza del Campo in hartje Siena zullen inpalmen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. Drie monologen over drie topfavorieten.