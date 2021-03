NBA. Utah-speler Mike Conley vervangt Devin Booker (Phoenix) voor All-Star Game

Devin Booker moet vanwege een knieblessure verstek laten gaan voor het All-Star Game in de NBA. De jonge vedette van Phoenix wordt in Team Durant vervangen door Mike Conley (Utah).

Conley is bezig aan zijn veertiende profseizoen maar het is op zijn 33e de eerste keer dat hij een uitnodiging krijgt voor het prestigieuze treffen tussen de beste spelers uit de Amerikaanse basketcompetitie. Hij is de derde speler van Utah Jazz, de leider in de Western Conference, die zondag present tekent in Atlanta. Rudy Gobert en Donovan Mitchell werden al eerder geselecteerd door de coaches.

Conley zal ook deelnemen aan de driepuntcompetitie, waarvoor Booker eveneens was aangemeld.

De teams:

“Team LeBron”

Starters: LeBron James (Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic (Denver)

Invallers: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphia), Chris Paul (Phoenix), Jaylen Brown (Boston), Paul George (Clippers), Domantas Sabonis (Indiana), Rudy Gobert (Utah)

Coach: Quin Snyder (Utah)

“Team Durant”

Starters: Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphia), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston)

Invallers: James Harden (Brooklyn Nets), Mike Conley (Utah), Zion Williamson (New Orleans), Zach Lavine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vucevic (Orlando), Donovan Mitchell (Utah)

Coach: Doc Rivers (Philadelphia)