Thomas Buffel, zoals we hem kennen: amicaal. — © BELGA

1A

Woensdag liep hij al even binnen in de Luminus Arena. “Wedstrijdballen ophalen om mee te trainen.” Zondag brengt hij die terug. Als trainer van de tegenpartij. Een primeur. “Jammer dat Cercle en Genk er niet comfortabeler voorstaan. Met 1 punt schiet eigenlijk niemand op. Maar goed, ik hoop dat we op het einde van de rit allebei ons doel bereiken.”