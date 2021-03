Op haar twintigste is Rani Rosius de snelste Belgische van het moment en de op één na snelste ooit. In Polen staat ze voor haar eerste groot kampioenschap. — © Karel Hemerijckx

EK indoor atletiek

Zondagmorgen vanaf 10.18 uur is het zover in het Poolse Torun. In één van de zes series op de 60m vlak zal Rani Rosius plaatsnemen in de startblokken voor haar eerste grote kampioenschap als individuele atlete. Maar voordat de Genkse (20) pijlsnel zal wegschieten, legden we haar de letters van ‘EK Polen’ voor.