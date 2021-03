Merel Maes blikt terug op geslaagd debuut bij EK indoor atletiek: “Ze mogen mij nog een keer selecteren”

Merel Maes kon zich op het EK indooratletiek in het Poolse Torun bij haar debuut niet plaatsen voor de finale van het hoogspringen. Maar daar maalde ze niet om.

De amper 16-jarige Maes sprong succesvol over de starthoogtes van 1m76 en 1m82. Nadien had ze drie pogingen nodig bij 1m87. Op 1m91 liep het driemaal mis, waardoor het voor Maes over en uit was. Voor een plaats in de finale was een sprong over 1m94 nodig, of een plaats bij de top acht. Met 1m87 op de tabellen, vier centimeter minder dan haar record, kan Maes terugblikken op een meer dan geslaagd debuut.

“Ik ben wel blij dat ik uiteindelijk over die 1m87 ben geraakt, want ik voelde toen de stress toch wel opkomen, net voor die derde poging”, vertelde Maes na afloop. “Toen ging ik er gelukkig wel met nog overschot over. Ik vond het wel leuk om tegen al die toppers in competitie te treden. Ik kan hier met een goed gevoel op terugblikken. Ik hoop nog een keer terug te keren, ze mogen mij nog een keer selecteren.” (belga)