Unieke Belgische dubbelslag op EK atletiek indoor: Nafi Thiam en Noor Vidts pakken goud en zilver op vijfkamp

Nafi Thiam is voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioene indoor geworden in de vijfkamp. De olympisch kampioene overklaste de tegenstand in het Poolse Torun en verbeterde met 4904 punten het veertien jaar oude Belgische record van Tia Hellebaut. De jonge Noor Vidts werd verrassend tweede met 4791 punten en zorgde zo voor een unieke Belgische dubbelslag.