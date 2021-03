Marc Van Ranst: “Virologen hadden voorgesteld meer buitenactiviteiten toe te laten”

Het Overlegcomité heeft beslist om meer buitenactiviteiten toe te laten. Bedoeling is de bevolking zo weer wat zuurstof te geven in de strijd tegen het coronavirus. Zo kunnen mensen met tien buiten samenkomen, als ze een mondmasker dragen en de nodige afstand bewaren. “Zolang het buiten is en die voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, dan valt het risico mee”, aldus viroloog Marc Van Ranst. “Die buitenactiviteiten toelaten was ook wat we als experts voorgesteld hadden.”