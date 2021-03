Greet Minnen sneuvelt in de kwartfinales WTA Lyon

Greet Minnen (WTA 113) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in Lyon (hard/235.238 dollar). De 23-jarige Minnen verloor na één uur en 43 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/0)) van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 129). Het was het eerste duel tussen beide speelsters.

Golubic neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Française Fiona Ferro (WTA 46), het tweede reekshoofd, die eerder op de dag in haar kwartfinale in drie sets (2-6, 6-1 en 6-3) de maat nam van haar landgenote Clara Burel (WTA 218).

Minnen was, na de afzegging van Kirsten Flipkens (WTA 92), de enige Belgische op de tabel in Lyon. (belga)