Limburg/Borgloon/Tessenderlo

Vrijdag werd in Borgloon het startschot gegeven van acht opeenvolgende ritten van maar liefst 307 kilometer of de omtrek van de provincie Limburg. Daarmee werd Rond-je Limburg afgetrapt, de nieuwe solidariteitsactie van Een Hart voor Limburg in samenwerking met Bioracer in Tessenderlo. Ook enkele bekende ex-wielrenners waren van de partij.