Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Stappenplan naar normaal leven”

“We hebben uitzicht op een stappenplan naar een normaal leven”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “We moeten erkennen dat dit het gevolg is van het feit dat de mensen zich in grote mate tijdens een lastige winter hebben gehouden aan de maatregelen.”

“Het perspectief voor onze jeugd is afhankelijk van de mate waarin volwassenen zich laten vaccineren”, benadrukt de minister het belang van de vaccins. “We werken aan de praktische problemen in onze vaccinatiecampagne, om daar een versnelling in te zetten. Ik kan zeggen dat we nog niet alle middelen uitgeput hebben om te versnellen. Volgende week spreken we bijvoorbeeld over de tijdsperiode die nodig is tussen de eerste en tweede dosis van het Pfizer-vaccin. Ik denk dat we daar naar 35 dagen kunnen, en dat geeft nog een extra mogelijkheid om te versnellen.” Nu wordt bij het Pfizer-vaccin nog gewerkt met een interval van 21 dagen. Eerder had ook de Hoge Gezondheidsraad al aangegeven dat een verlenging tot 35 dagen kon.

“We zullen onze teststrategie ook maximaal inzetten”, aldus Vandenbroucke. “Niet alleen om het virus te bestrijden, maar ook om het dagelijkse leven weer te kunnen openen. Minister-president Jambon had het al over een teststrategie bij de jeugdkampen. Wel, dergelijke preventieve testcampagnes kunnen ook perspectief bieden in het heropenen van de horeca.” ()