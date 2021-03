Minister-president Jan Jambon: “Meer versoepelingen voor de jeugd”

“De jeugdsector vroeg al langer om meer voor onze kinderen te doen. In de eerste plaats betekent dat onderwijs. De ministers van Onderwijs hebben eerder al gemeld dat vanaf 15 maart in lager en middelbaar onderwijs weer activiteiten zoals uitstappen en sportactiviteiten van één dag toegelaten zijn. In het buitengewoon onderwijs wordt ook contactonderwijs weer volledig toegelaten, net zoals de leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs, omdat zij nood hebben aan dat contact”, aldus Minister-president Jan Jambon.

Ook in het hoger onderwijs komt er vanaf 15 maart een versoepeling. Hogescholen en universiteiten mogen vanaf dan 20 procent van hun campuscapaciteit benutten (nu is dat nog 10 procent) en alle studenten moeten opnieuw de kans krijgen om twee halve dagen of één hele dag per week les te volgen op de campus.

“Maar de jeugd heeft natuurlijk ook buitenschoolse activiteiten nodig”, erkent Jambon. “Jeugdkampen in de paasvakantie zullen toegelaten zijn, al wordt daar een teststrategie voor ontwikkeld bij het begin en het einde van die kampen.”

Cultuur en horeca

“Wat cultuur betreft is er eindelijk perspectief, zij het bescheiden”, zegt Jambon. “Vanaf 1 april zullen culturele buitenactiviteiten met 50 aanwezigen weer mogen. De horeca zal dan weer op 1 mei de deuren weer kunnen openen... als alles goed gaat, natuurlijk. Vlaanderen zal haar steunmaatregelen voor die sector ook nog verhogen.”

