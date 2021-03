Op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in Peer werd vandaag een stukje geschiedenis geschreven. Gevechtspiloot Steven De Vries rondde deze namiddag de kaap van 5.000 vlieguren op F-16. Daarmee is hij de eerste Europese piloot, en nog maar de zesde piloot ter wereld, die zoveel vlieguren op F-16 haalt. Een straffe prestatie, van een al even straffe Limburger.