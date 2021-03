Drie van de vijf verdachten De Voorzorg Limburg maand langer in de cel

In het corruptieonderzoek bij de top van de Voorzorg Limburg blijven voorzitter Tony Coonen, de boekhouder van de socialistische mutualiteit en de baas van het Hasseltse immokantoor Immo Top invest in de cel. De twee zaakvoerders van een Hasselts bouwbedrijf komen vrij onder voorwaarden. De raadkamer van Hasselt besliste om alle vijf verdachten vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket tekende beroep aan tegen de vrijlating van de drie hoofdverdachten. Zij blijven dus in de gevangenis. Ze worden verdacht van corruptie door het gesjoemel met bouwcontracten. Allemaal ontkennen ze de feiten.