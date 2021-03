Buitenbubbel van vier wordt uitgebreid naar bubbel van tien

We mogen buiten weer met meer mensen afspreken. De buitenbubbel van 4 wordt uitgebreid naar een bubbel van 10. Vanaf 8 maart, dat is maandag. En dus nog niet dit weekend. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen die het Overlegcomité vandaag heeft goedgekeurd. Maar ook nu we weer met acht mensen in openlucht mogen afspreken, is het belangrijk om de regels te blijven volgen. Dat betekent afstand houden en een mondmasker dragen. Want ook buiten vinden besmettingen met het coronavirus plaats, naar schatting zo’n vijf tot tien procent van de gevallen. Ook buiten zijn we dus niet veilig.