Olympische turnploeg bij de vrouwen eind juni bekend

De Belgische turnsters hebben elkaar vandaag ‘bekampt’ in een testmeeting in Gent. Maar zonder olympische gevolgen. Pas na de Flanders International Team Challenge (25-27 juni) zal de vierkoppige olympische ploeg - of drie en wereldkampioene Nina Derwael - worden geselecteerd.

Op een vierde test in Gent - met dertien turnsters op de mat - kwamen als eerste vier naar boven: Nina Derwael, Noémie Louon, Margaux Daveloose en Axelle Klinckaert, die momenteel in Nederland traint. Jade Vansteenkiste, Lisa Vaelen, Maellyse Brassart en Margaux Dandois deden niet mee. Er is nog niets definitiefs. Het viertal dat straks in Tokio de Belgische kleuren zal verdedigen, zal pas in juni bekend worden gemaakt.(hjb)