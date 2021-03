Belgen blikken vooruit en terug op EK indoor in het Poolse Torun, Rani Rosius wil knallen

Het EK indoor atletiek komt dit weekend op kruissnelheid. Met heel wat landgenoten aan de start, elk met zijn of haar gezonde ambitie. Sommigen hebben al hun ding gedaan. Een samenvatting.

Rani Rosius: “Ik wil knallen”

De 20-jarige Rani Rosius wil zondag “knallen” in de reeksen van de 60m op het EK indooratletiek in het Poolse Torun. Ze hoopt daarbij haar persoonlijk record (7.27) aan te scherpen. “Mijn trainer heeft gezegd dat ik nog niet de tijd heb gelopen die in zijn boekje staat”, vertelde Rosius vrijdag, twee dagen voor ze in actie komt op haar eerste grote kampioenschap. Rosius loopt zondag om 10u34 in de derde reeks van de 60m. Ze moet zich bij de eerste vier scharen of één van de vier beste verliezende tijden lopen om door te stoten naar de halve finales. “Zenuwen heb ik nog niet. Die zullen er pas zijn wanneer ik voor de startblokken sta. Ik ben niet echt een stresskip”, zei de Limburgse, die begin februari in Gent naar een nieuw persoonlijk (7.27) record liep. In Torun is Rosius toe aan haar eerste grote kampioenschap. “Toen ik de zaal voor het eerst betrad, had ik wel een wauw-gevoel. Ook al zijn er geen toeschouwers. Het was best indrukwekkend. Ik vind het spijtig dat we de andere Belgen niet in het stadion kunnen aanmoedigen. Ik volg hen wel online.”

Rosius in Torun. — © BELGA

Rosius’ trainer Johan Baerts mocht niet mee afreizen naar Torun. “Dat is heel vervelend”, aldus Rosius. “Al ben ik wel omringd door goede trainers en de delegatie. Ze doen hun best om me rustig te houden, al heb ik nog geen stress. Ik heb gelukkig FaceTime met Johan. En ik heb van hem een kettinkje van bij het leger gekregen. Zo zal hij toch een beetje bij mij zijn. Johan verwacht dat ik nog sneller kan lopen dan 7.27. Hopelijk kan ik dat waarmaken. Zelf heb ik niet echt een tijd in mijn hoofd. Ik ben in vorm en voel me goed. En het is een heel snelle piste. Ik hoop naar de halve finales te gaan, maar aan de finale heb ik echt nog niet gedacht.”

Bolingo naar halve finale

Cynthia Bolingo plaatste zich vrijdag als enige landgenoot voor de halve finales van de 400m bij de vrouwen op het EK indooratletiek in het Poolse Torun. Camille Laus en Hanne Maudens redden het niet in de reeksen. Bolingo finishte op de derde stek in de derde reeks met een seizoensbeste van 52.27, achter de Poolse Justyna Swiety-Ersetic (52.06) en de Britse Jessie Knight (52.17). Bolingo werd opgevist met de snelste verliezende tijd.

“Het is toch wel speciaal dat ik met 52.27 niet rechtstreeks gekwalificeerd was, maar dus opgevist moest worden. Het eerste doel is met die kwalificatie wel bereikt”, vertelde Bolingo na afloop. “Dit geeft ook wel vertrouwen, de prestaties gaan in stijgende lijn. Zeker na vorig jaar, dat toch erg lastig was. Nu ben ik blij hier te staan en dit te presteren. Ik heb vertrouwen in het proces dat ik doorloop. Nu komt het erop aan te recupereren voor de wedstrijd van vanavond. Ik hoop dat mijn lichaam zal volgen.”

Exit Camille Laus

In de tweede reeks eindigde Camille Laus als vierde in 53.68. Ze bleef zo bijna een seconde boven haar persoonlijk record van 52.79. “Ik ben teleurgesteld met mijn chrono, die echt niet goed was, maar dat is niet zo erg. Met het oog op wat nog komen moet, was het belangrijker hier ervaring op te doen. De analyse maak ik later met Jacques (Borlée, coach, red) nog om hier sterker uit te komen”, aldus Laus.

Camille Laus — © BELGA

“Ik liep halverwege pas vierde en dus plaatste ik nog een versnelling om naar de derde stek te gaan. Ik heb twee keer geprobeerd, maar het wou maar niet lukken. Ik denk dat ik toen te veel energie verbruikt heb. Zo werkt het nu eenmaal in een indoor. Ik heb nog veel te leren en ook tactisch moet ik nog stappen zetten. Ik was eerder traag vertrokken, maar nadien kostte het me te veel krachten in een poging om op te schuiven.”

Ontevreden Maudens

Hanne Maudens (PR: 53.52) werd in de vijfde reeks vijfde en laatste in 53.63. De voormalige meerkampster was na afloop uitgeput en enorm teleurgesteld. “Die eerste ronde werd er zo snel gelopen en toen lag ik al zo veel achter in die baan twee. Ik vind het echt jammer dat ik niet meekon toen er versneld werd. Ik zit niet zo ver boven mijn persoonlijk record, maar ik had het graag verbeterd. Ik ben dan ook echt niet tevreden. Ik denk dat de 800 meter meer mijn ding is. Ik ben niet echt diep kunnen gaan, omdat ik zo ver achter lag. Ik had ook wel wat stress. Ik voel dat ik in die 400 meter niet alles kan geven.” (belga)