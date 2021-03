Medewerker Cuomo getuigt over seksuele intimidatie: “Hij zei me dat ik oud genoeg was”

Charlotte Bennett, een van de drie vrouwen die de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo van grensoverschrijdend gedrag beschuldigen, spreekt over zijn avances en zijn openbare excuses in een interview.

‘Hij zei me dat ik oud genoeg was voor hem en dat hij eenzaam was. Zo maakte hij me duidelijk dat hij seks met me wilde’, vertelt Charlotte Bennett in het interview. Daarmee reageert ze op de claim van Cuomo dat hij nooit een oneerbaar voorstel heeft geuit. ‘Zou je dat verkeerd kunnen hebben verstaan?’, vraagt CBS-journaliste Norah O’ Donnell nog. Bennett ontkent.

‘Hij stelde intieme vragen en sprak over dingen die me ongemakkelijk maakten en overduidelijk uitnodigden tot seks. Ik wilde het kantoor zo snel mogelijk verlaten, maar ik heb in de plaats daarvan eerlijk geantwoord. Daarvoor schaam ik me en dat hield me tegen om te getuigen’, zegt Charlotte Bennett over die keer dat de gouverneur van New York haar een tekst wilde dicteren in zijn kantoor.

‘Waarom ben je niet opgestaan en weggegaan?’, vraagt O’ Donnell. ‘Ik was bang. De maatschappij legt de zware verantwoordelijkheid om zo’n conversatie meteen af te kappen bij de vrouw. Ik durfde dat niet. Hij was mijn baas. Hij is de baas van iedereen’, aldus Bennett.

Cuomo’s woordvoerder verwees bij wijze van reactie op het interview naar Cuomo’s eerdere verklaringen dat hij het grappig bedoelde en zich wil excuseren als mensen er aanstoot aan hebben genomen, en dat iedereen de rest van het onderzoek moet afwachten. (dc)