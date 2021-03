Gluren bij BV’s: de verjaardagspantoffels van Regi, Lize Feryn zet de bloemetjes buiten

Enkele jarigen en foto's uit de oude doos: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Zo zag Sean Dhondt eruit als 16-jarige met lippenstift.

Ooit was Eva Daeleman een boerinnetje, zo schrijft ze zelf bij een foto uit de oude doos.

Tussen het verhuizen door, geniet Kato van The Starlings van een streepje zon.

De veelzeggende verjaardagspantoffels van Regi...

Ook Lize Feryn was deze week jarig en zette de bloemetjes buiten. Letterlijk, want echt feesten zit er door de coronacrisis niet in.

Het is aftellen voor Temptation-koppel Herbert en Jolien, want in maart leren ze un tweede baby kennen.

Een kanten blinddoek en transparante body was deze week een van de outfits van Tanja Dexters.

Mathias Vergels heeft een nieuwe compagnon de route.

Een mijlpaal voor Lily-Jane, het drie maanden oude dochtertje van Lesley-Ann Poppe: ze draagt voor het eerst een jurkje.

De fietswinterslaap van Helmut Lotti is voorbij.