Met nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie staat Anderlecht nog niet waar het wil en moet staan, in de top vier. Paars-wit komt voorlopig één puntje te kort. Zondag, thuis tegen KV Mechelen, moet er opnieuw gewonnen worden. Van Play off 1-zenuwen merkt Vincent Kompany bij zijn jongens nog weinig. “Ik heb het gevoel dat we de stress goed buiten de groep weten te houden.”