OPINIE. “Dit is niet het juiste moment voor een debat over verplichte vaccinatie”

De uitbraak in een woon-zorgcentrum in Anzegem doet het debat over de verplichte vaccinatie van werknemers in de zorg- en welzijnssector opstarten. De uitbraak was eerder beperkt, maar drie van de zes positief geteste werknemers bleken (nog) niet gevaccineerd te zijn. “Toch is dit niet het moment voor een debat over verplichte vaccinatie”, zegt Olivier Remy van ACV Puls.