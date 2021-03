Bree/Dilsen-Stokkem

Een 33-jarige man uit Dilsen-Stokkem kreeg vrijdag voor de Tongerse rechtbank een celstraf van 24 maanden en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn ex maandenlang stalkte nadat ze een punt zette achter hun relatie. De man stuurde 1.000 sms’en en wachtte haar op na haar werk in een ondergrondse parking in Bree.