Tweede babytheek van Limburg strijkt neer in Heers

De babytheek is een uitleendienst voor babyspullen op initiatief van de gemeente, Netwerk Bewust Verbruiken en de provincie Limburg. In grootsteden bestaat de babytheek al enkele jaren, in Limburg is het een nieuw gegeven. De gemeente Pelt opende vorig jaar in oktober de eerste ‘bibliotheek voor babyspullen’ in Limburg. In Heers is de babytheek volledig gratis. “Je kan er babyspullen lenen die ouders of grootouders slechts voor een bepaalde periode nodig hebben”, aldus bevoegd schepen Carina Volont (VLDumont). “We hebben tot nu toe al voor ruim 3.000 euro aan spullen aangekocht. Hiervoor kregen we een subsidie van 1.400 euro van het preventiefonds van de provincie. We starten dus met volledig nieuw materiaal en werken met een handig uitleensysteem.”

De babytheek is ondergebracht in het lokaal naast de speelotheek, op de benedenverdieping van het administratief centrum. “De nieuwe babytheek heeft, net als onze Speelotheek, een belangrijke sociale functie voor de jonge ouders in de gemeente”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Het is een fijn ontmoetingspunt waar ze ervaringen en tips kunnen uitwisselen met andere mama’s en papa’s. Tegelijk kunnen ouders er kwalitatieve, duurzame babyspullen ontlenen voor hun baby. Die spullen nemen vaak een grote hap uit het budget van jonge gezinnen, zeker in coronatijd.”

De spullen in de Heerse babytheek staan opgesteld in categorieën: slapen, eten en drinken, op stap, relaxen, verzorging en veiligheid. Voor het deskundig advies zorgen medewerkers Nikki Kaur en Tine Derwael. “We hebben spullen voor de korte en de lange termijn”, vertelt Nikki. “Zo kan je een buggy, autostoeltje of blender voor zes maanden uitlenen. We hopen heel wat mensen verder te kunnen helpen zodat ze niet alles nieuw moeten kopen. We werken ook samen met de Weggeefwinkel en kunnen mensen hiernaar doorverwijzen. Gebruikte babyspullen mogen de inwoners daar nog steeds binnenbrengen. Alles wordt er ontsmet en gesorteerd.”

De babytheek volgt de openingsuren van de Speelotheek en is van maandag tot en met zaterdag open van 9 tot 12 uur (dinsdag op afspraak) en ook op maandagnamiddag van 16 tot 19 uur en op woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur.