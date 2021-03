Jeugdraad Riemst verkoopt Paaspaketten ten voordele van kansarme gezinnen

Riemst

Het was stilaan een traditie aan het worden dat de gemeentelijke Jeugdraad jaarlijks rond Pasen een Paaseierenraap organiseert ten voordele van een goed doel. Nu het coronavirus er is en grote bijeenkomsten onmogelijk maakt, gooien de gemeentelijke jeugdraad en -dienst het over een andere boeg.

“Om toch wat geld bij elkaar te krijgen, verkoopt de Jeugdraad tot en met 19 maart paaspaketten met de lekkerste eitjes en figuurtjes van chocolade. Er zijn meerdere keuzemogelijkheden en prijzen. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het Sociaal Huis dat het geld zal aanwenden om de kansarme gezinnen van Riemst - ter gelegenheid van Pasen - een extraatje aan te bieden” aldus Elien Severens, gemeentelijk jeugdconsulente.

Bestellingen moeten digitaal gebeuren via https://jeugdraad-riemst.stamhoofd.shop

waarna een berichtje gestuurd wordt wanneer de pakketten beschikbaar zijn en kunnen afgehaald worden bij de Jeugddienst, Villa Neven, Tongersesteenweg 8, Riemst.

Het initiatief van de Jeugdraad wordt gerealiseerd in samenwerking met de Riemstse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur, het Sociaal Huis, Bakkerij Emmerix en Conditus Chocolate Creations.