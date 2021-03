Kossounou riskeert schorsing van twee matchen na rode kaart op het veld van Standard

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, gevorderd als minnelijke schikking tegen Odilon Kossounou. De verdediger van Club Brugge pakte in de bekermatch tegen Standard rechtstreeks rood na een gevaarlijke tackle.

Met nog tien minuten op de klok en een 1-0 achterstand op Sclessin ging bij Kossounou even het licht uit. Met gestrekte benen en beide voeten vooruit raakte de jonge verdediger Standard-speler Muleka hoog op het scheenbeen. Kossounou raakte de bal niet. Scheidsrechter Verboomen duwde hem de rode kaart onder de neus.

“Met de onbesuisde tackle bracht hij duidelijk de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar”, klinkt het in de bondsactie. “Het Bondsparket houdt rekening met het blanco disciplinaire strafblad van Kossounou, die nu toch al anderhalf jaar in België actief is.”

Als Club Brugge het schikkingsvoorstel aanvaardt, moet de jonge Ivoriaan twee speeldagen geschorst toekijken tijdens de inhaalwedstrijden tegen Sporting Charleroi (12 maart) en AA Gent (15 maart). Weigert blauw-zwart de vordering van het Bondsparket, dan buigt het Disciplinair Comité zich dinsdag over de strafmaat. De thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem komende speeldag komt sowieso niet in het gedrang. (belga)