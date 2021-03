Volgens het Referee Department was de beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen om de goal van David Okereke in de veelbesproken Standard-Club af te keuren correct. “De scheidsrechter was verward door de informatie die hij doorkreeg.” Maar ook de 1-0 van Muleka had niet toegekend mogen worden. Het was millimeterwerk, maar aan het doelpunt van de Congolees ging buitenspel vooraf.