Sandra Kim en Nina Derwael in C&A-campagne voor Vrouwendag

Naar aanleiding van Vrouwendag op maandag 8 maart zet modeketen C&A sterke dames in de kijker in kleding van het merk. Daarin duiken enkele bekende gezichten op. Het gaat onder meer om zangeres Sandra Kim (48), die onlangs ‘The masked singer’ won, en turnster Nina Derwael (20).

Met de campagne wil de modeketen sterke vrouwen met een verhaal in de kijker zetten om meisjes en dames over heel Europa te inspireren. Daarbij hoort ook een motiverende slagzin van de gelegenheidsmodellen. “Kom altijd op voor waar je in gelooft”, is de leuze van Sandra Kim, die poseert in een babyblauw powersuit.

Ook Nina Derwael, gekleed in een lavendelkleurige broek en bijpassend cropped jasje, deelt een krachtige boodschap.“Het voelt geweldig om een ​​gouden medaille te winnen voor mijn prestaties, maar in het leven is niets belangrijker dan een goed mens te zijn”, klinkt het.

Verder staan ook paralympisch skiër Anna Schaffelhuber en klimaatonderzoeker Insa Thiele-Eich, die de eerste Duitse vrouw in de ruimte wil worden in de kijker als model. Een andere sterke vrouw in de campagne is bokser Zeina Nassar, die internationale wedstrijdregels rond sporten met een hoofddoek veranderde.

De campagne wordt op maandag 8 maart, op internationale Vrouwendag zelf, gelanceerd in Europa.