Maaseik

Een winkeldief heeft vrijdagvoormiddag een flesje parfum gestolen in een winkel op het Kolonel Aertsplein in Maaeik. De waarde was 21,99 euro. De dief kwam even later opnieuw in de winkel met de vraag om het flesje in te ruilen voor geld. Op dat moment werd duidelijk dat het nooit werd aangekocht. Er werd een pv opgesteld.

maw