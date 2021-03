Oproep tot getuigen voor ongeval in Munsterbilzen

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval op de Wijngaardstraat in Munsterbilzen op dinsdagmorgen 2 maart om 8.15 uur. Een minderjarige fietser raakte toen gewond bij een botsing met een bromfietser. De bestuurder van de bromfiets vluchtte. Hij reed op een donkerkleurige bromfiets. Na de aanrijding zijn drie auto’s bij het slachtoffer gestopt. De politie zoekt die bestuurders. Wie bestuurder was of meer informatie heeft over het ongeval wordt gevraagd om naar de politie te bellen op 089/366.800. maw