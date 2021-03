Examenresultaten aan PXL vallen mee ondanks de coronabeperkingen

Ondanks de coronabeperkingen scoren studenten van de Hogeschool PXL in Hasselt beter in vergelijking met dezelfde examenperiode van vorig jaar. Gemiddeld is er een stijging waar te nemen van 9,5 procent meer geslaagden per vak. De coronacrisis heeft dus een positieve invloed op de resultaten en dat komt waarschijnlijk omdat studenten geen afleiding hebben. Hobby's en en studentenactiviteiten zijn weggevallen. Ook het afstandsonderwijs zorgt er voor dat de studenten beter van thuis uit worden ondersteund.