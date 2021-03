De Tongerse procureur sprak over zinloos geweld. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Genk

De Tongerse procureur eist een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 800 euro voor een man die zonder reden een uitbater van een telefoonwinkel in Genk in elkaar sloeg. Het slachtoffer hield er een gebroken tand, een bloedneus en een pijnlijke kaak aan over.