Ikea lanceert draagbaar deken met mouwen en kussen in één

Op een balkon, terras of in een park kan het nog een tikkeltje te fris zijn om volop van de zon te genieten. De Zweedse meubelketen Ikea heeft er met de ‘quillow’ iets op gevonden.

De term ‘quillow’ is een samentrekking van de twee Engelse woorden ‘quilt’, wat dekentje betekent, en ‘pillow’, een kussen in het Nederlands. Je koopt een kussen, dat is opgevuld met een deken in hetzelfde materiaal. Dat dekentje, waaraan mouwen zijn voorzien, kun je helemaal uitrollen en rond je lichaam bevestigen met enkele drukknoppen. Voor als je nu al bij valavond van een aperitiefje wil genieten buiten, zonder koude rillingen. Na afloop prop je het dekentje weer samen tot, jawel, een kussen.

Het zogenoemde ‘Fältmal’-design in grijsgroen gerecycleerd polyester maakt deel uit van de komende zomercollectie van de keten en zal 24,99 euro kosten. Vier jaar geleden lag een gelijkaardig ontwerp in de rekken, maar dat was vooral voor binnenshuis bedoeld. Tip voor wie graag gaat picknicken: de nieuwe lijn zal ook een waterproof deken bevatten. Wordt in april in de winkels verwacht.