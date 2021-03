Belgische manager van de Bijenkorf Cédric Beeris over ondernemerschap en cultuurverschillen

“Mijn passie voor een internationale omgeving moet zowat 14 jaar geleden in Hasselt ontstaan zijn”, zegt de 35-jarige Cédric Beeris. “Ik ben er in 2007 als bedrijfsmanager met een specialisatie in internationale marketing afgestudeerd. Toen al was ik geïntrigeerd door de mogelijkheden van marketing op grote schaal met als doel impact te kunnen maken. Daarom heeft de internationale dimensie steeds een belangrijk onderdeel uitgemaakt van mijn studies en inmiddels ook de helft van mijn 14-jarige loopbaan.” Maar in zijn privéleven is Beeris echter onder de kerktoren gebleven. De Diestenaar is getrouwd met Evelien en is vader van 2 kinderen, Matteo (4) en Axelle (2). “Ik woon vandaag in Schaffen bij Diest, rustig gelegen tussen de groene velden met in de verte het militair vliegveld van Schaffen. Weg van alle drukte en hectiek van een drukke stad maar wel een mooie uitvalsbasis tussen Hasselt, Antwerpen en Leuven.”Online verkoop“Na mijn studies ben ik meteen de bedrijfswereld ingestapt en had ik een voorliefde voor grote organisaties. Zo ben ik in de ‘corporate’ wereld terechtgekomen en heb ik in de eerste jaren van mijn loopbaan enkele salesfuncties uitgevoerd. Maar gaandeweg kwam er toch meer passie voor digitale marketing en online retail. In 2014 ben ik dan ook bewust de wereld van de e-commerce ingestapt. Bestaande businessmodellen waren toen volop aan het veranderen en ik zag enorm veel potentieel in de online markt, gedreven door een veranderend consumentengedrag. Deze passie voor e-commerce bracht me al snel in Nederland waar ik in mijn tijd bij bol.com de versnelde groei en maturiteit van de markt heb meegemaakt.”Nederlandse cultuur“Helaas is voor vele Belgische ondernemers de lokale afzetmarkt kleiner in vergelijking met Nederland en genieten hun Nederlandse concullega’s van meer schaalvoordelen. Maar we moeten ook eerlijk zijn, Nederland staat gekend voor zijn ondernemerschap, durf om te investeren en om bij nieuwe technologieën en innovaties snel op de kar te springen waar wij als Belgen vaak meer afwachtend zijn. Je zou kunnen stellen dat ik inmiddels al een halve Nederlander ben na meer dan 7 jaar in het Nederlandse bedrijfsleven actief te zijn. Ik betrap me erop in een gesprek met mijn vrouw soms niet meer te weten of ik nu een Vlaamse of Nederlandse term gebruik, maar aan haar reactie valt het echter al snel af te leiden. (lacht)”De Bijenkorf “Vier jaar geleden ben ik aan de slag gegaan bij de Bijenkorf als Country Manager België met als uitdaging om de online activiteiten verder uit te bouwen. Veel Belgen kennen de Bijenkorf immers van de prachtige en iconische winkels in steden als Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Rotterdam. Maar waar we in Nederland een ‘omnichannel retailer’ zijn met 7 winkels en een webshop, zetten we in België volop in op deBijenkorf.be. Dit doen we door het voeren van een breed assortiment met meer dan 1.000 merken in verschillende categorieën als mode, schoenen, cosmetica, accessoires en interieur.”