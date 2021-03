Ex-wereldkampioen is te sterk voor Luca Brecel in tweede ronde Gibraltar Open

Voor Luca Brecel is de tweede ronde op het Gibraltar Open snookertoernooi (291.000 euro), dat doorgaat in het Engelse Milton Keynes, het eindstation geworden. De Limburger moest met 4-1 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Shaun Murphy.

Zowel in de eerste als tweede frame moest Brecel (WS-37) het spel ondergaan. Murphy, een van de Triple Crown winnaars (The Masters, UK Championship en het Wereldkampioenschap), potte in frame twee breaks weg van 60 en 76. In frame drie kwam Brecel even in de wedstrijd, maar na slecht positiespel en een daarbijhorende zwakke verdediging won Murphy alsnog de frame. In frame vier liet Murphy het ook even afweten waar Brecel van profiteerde en een 4-0 nederlaag kon vermijden.

Ondanks framewinst bleef Brecel de foutjes opstapelen en was het Murphy die met een 113 break zijn plaats voor de derde ronde veiligstelde.

Uitslag:

Shaun Murphy (Eng/7) - Luca Brecel (Bel/37) 4-1

78-18, 136(60,76)-0, 66-55, 42-53, 134(113)-4