Tien Belgische lingeriemerken die je misschien nog niet kende

Van 8 tot en met 13 maart staat lingerie in de kijker tijdens de jaarlijkse ‘Week van de lingerie’. Nieuw setje nodig? Wij zetten tien bekende en minder bekende Belgische merken in de kijker.

Under thy skin

De lingerie van dit merk, opgericht door Neri De Meester uit Gent, is handgemaakt met stofoverschotten en gerecycleerde materialen. Elke collectie vertelt een verhaal, zo is de lijn 'Van Eyck’ volledig aan de kunstschilder gewijd. Dat vertaalt zich in witte transparante creaties met sierlijke tekeningen.

underthyskin.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marie Jo

Dit merk in de portefeuille van het Vlaamse bedrijf Van de Velde is al jaren een klinkende naam in lingerieland. Het label staat bekend om de pasvorm van de beha’s in de verschillende collecties, gaande van klassieke tot meer frivole setjes. Enkele jaren geleden is op basis van die vorm ook een badmodelijn ontwikkeld.

be-nl.mariejo.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ophelia Lingerie

Sinds 2015 maakt Ophelia Debisschop, die kunst studeerde en al heel haar leven geboeid is door mode en vrouwelijke seksualiteit, lingeriecollecties die je lichaam zacht moeten omarmen. De designs in poedertinten, zwart en aardse kleuren, houden daarom steeds het midden tussen sensualiteit en comfort. Ook een borstvoedingsbeha bij de Vlaamse ontwerpster terecht.

www.ophelialingerie.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

A colorful Mind

Voor een setje met een vintage look zit je hier goed, denk aan een bralette met fluweellook en bijpassende shortje. Nog in het gamma: kanten slips met sexy uitsparingen en body's die je zo kunt dragen in combinatie met je favoriete jeans. Zaakvoerster Larissa De Borgher, maakt ook lingerie op maat.

www.acolorfulmind.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Judith Lingerie

Judith Van Herck gebruikt haar ervaring als kostuumontwerper in film-, opera- en theaterproducties om lingerie te ontwerpen. Elke collectie is opgebouwd rond een personage dat helemaal tot leven komt in plaats van rond een fashion statement. Met haar artistieke ontwerpen wil ze sensualiteit en comfort bundelen.

www.judithlingerie.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

La Fille d’O

Het label van Murielle Scherre bestaat in 2023 twintig jaar. Bijna twee decennia ontwerpt ze lingerie met attitude… voor iedereen met attitude. Van transparante beha’s, slips en body’s met sexy zomen en pittige snits: de statementstuks vind je in haar shops in zwart, maar ook in zachte tinten zoals babyblauw en roze.

lafilledo.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marie Van Gils

In haar atelier in Elsene maakt de designer aanpasbare lingerie voor alle vrouwen, gaande van dames met maatje 36 tot 48 en met cup A tot F. Ook andere maten zijn op bestelling verkrijgbaar. De filosofie achter het honderd procent Belgische label is om ondergoed te maken dat past bij het lichaam en de levensstijl van de klanten.

www.marievangils.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tierra Lina

Lina Cleys uit Belsele is afgestuurd als lingerieontwerpster houdt van reizen en paaldansen. Ze ontwerpt comfortabele setjes in aardse kleuren als ode aan verschillende bestemmingen zoals Cuba en Bali, maar ook behatops en shortjes voor wie haar favoriete sport beoefent. Daarvoor gebruikt ze uitsluitend reststoffen van andere bedrijven om de afvalberg te verminderen.

www.tierralina.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hanne Vandersteen

Lingerie maken die even makkelijk zit als een T-shirt: dat is het doel van deze ontwerpster. Van bralettes met prints van mysterieuze bloemen of marmer en bijpassende slips: alles heeft een grafisch tintje. Ook voor een borstvoedingsbeha, lingerie op maat of een T-shirt als ode aan je boezem ben je op het juiste webadres.

hannevandersteen.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

PrimaDonna

Deze klassieker uit het gamma van Van de Velde maakt lingerie - van balconettes en strapless tot T-shirtbeha’s - voor dames met ronde vormen en een grotere boezem, zonder daarbij de trends uit het oog te verliezen. Ook badmode maakt deel uit van het assortiment.

www.primadonna.com