Overlegcomité: deze versoepelingen liggen straks op tafel

Vorige week moest het Overlegcomité aan de noodrem trekken. Door de slechte evolutie van de coronacijfers en met name de opstoot van het aantal ziekenhuisopnames moesten de verhoopte kleine versoepelingen on hold worden gezet. Een noodzakelijke “time-out”, klonk het toen.

Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen, lijken de cijfers minder slecht te evolueren dan het doemscenario waar vorige week rekening mee werd gehouden. En hoewel experts vragen om voorzichtig te blijven met versoepelingen, doken de voorbije dagen opnieuw pleidooien op om bepaalde coronamaatregelen te versoepelen.

Een van de versoepelpistes is de uitbreiding van de buitenbubbel van vier naar acht of tien personen. Premier Alexander De Croo wilde donderdag nog niet vooruitlopen op die piste, maar hij gaf wel aan dat er gewerkt wordt aan een “plan voor buitenactiviteiten”.

Dat ‘buitenplan’ moet helpen om activiteiten in de openlucht op een “veilige en verantwoorde manier” te organiseren en moet mensen wat perspectief geven.

De timing blijft wel een “zeer belangrijk” punt. “Als we een aantal zaken te vroeg doen, leidt dat tot een zeer sterke toename van hospitalisaties in maart en april, en dan is het stuk vrijheid dat we geven van korte duur. Dat is het laatste dat we moeten doen”, klonk het.

Mogelijk komt ook de aanslepende discussie over de kotbubbel opnieuw op tafel. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) suggereerde eerder ook al om de telewerkverplichting wat te versoepelen.

Vorige week reageerden verschillende sectoren, gaande van de horecasector tot de cultuur- en de evenementensector, ontgoocheld op het uitblijven van concrete perspectieven. Het is zeer de vraag of het Overlegcomité dat perspectief nu wel kan geven. Zeker na vorige week is men voorzichtig om beloftes te doen die achteraf misschien niet haalbaar zijn.