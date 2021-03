Online inschrijvingen gestart voor speelpleinwerking in paasvakantie

De speelpleinwerking ’t Vergeet-mij-nietje is er voor kinderen van 6 jaar. Zij kunnen vanaf dinsdag 6 april iedere dag terecht voor halve of hele dagen vol spel- en knutselactiviteiten. Een halve dag kost 2,5 euro en ene hel dag 5 euro. De speelpleinwerking gaat door tussen 9 en 16 uur, maar er is gratis opvang tussen 8 en 17 uur. De eerste week gaan de activiteiten door bij het Buurthuis Ter Cose, de tweede week bij Ontmoetingscentrum De Brug. Omwille van de coronamaatregelen is het verplicht om per dag in te schrijven voor speelpleinwerking. Die inschrijvingen gebeuren online, via een apart programma: I-school. Het is dus belangrijk dat ouders voor de vakantie een login aanmaken en via deze weg hun kinderen inschrijven. De betaling gebeurt achteraf via een factuur. len

Het volledige programma en details over de procedure voor het inschrijven zijn via deze link beschikbaar op de website van de gemeente.