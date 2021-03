OPROEP. Sofie Lemaire speelt frustraties kwijt met bosmaaier: hoe doe jij dat?

Tijdens het Radio 1-programma De Wereld Van Sofie heeft Sofie Lemaire vrijdagochtend op een hilarische en smakelijke manier ontboezemd hoe ze met een bosmaaier tekeer is gegaan in haar tuin. Als een gek heeft ze zich fysiek uitgeleefd om zich te bevrijden van frustraties over de beperkingen die de coronamaatregelen ons opleggen. Een van de luisteraars belde meteen met een gelijkaardig tuinverhaal, maar dan met de schoffel.

Hoe leeft u zich uit om niet gefrustreerd en verbitterd te raken in deze coronacrisis? Laat het ons hier weten.