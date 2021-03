Neos Zutendaal biedt leden steeds meer afwisseling

Er zijn de online bestuursvergaderingen maar de laptop biedt nog kansen. Sinds een jaar worden meerdere keren per week op suggestie van de leden interessante berichten verstuurd met leuke nieuwtjes, opvallende muzikale acts, ongewone toeristische plaatjes of humor. Leuk als je weet dat in 115 huiskamers gelijktijdig wordt meegenoten van wat leeft binnen de club. Gedreven door haar zorg voor senioren in eenzaamheid brachten de bestuursleden begin maart elk lid een bezoekje aan huis. De eerste week van maart met zijn overvloedige zon was aardig meegenomen voor een gemoedelijke babbel op de stoep of in de tuin. Voor een keer werd het maandblad van Neos Zutendaal niet doorgemaild maar als papieren exemplaar aan huis gebracht. Het was een kans om wandelgrage leden te stimuleren nog meer deel te nemen aan een van de zeven buddywandeltochten die elke week georganiseerd worden. Met groepjes van vier wordt elke dag gewandeld door de vele mooie natuurgebieden die het dorp of zijn omgeving rijk is: De Plassen, Stalken, Roelen, het Stieleven van Wiemesmeer, Gebroek en zijn bevers, en zelfs het Thorpark en de Stokkenmanroute van Kattevenia.