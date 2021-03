Rotaract schenkt opbrengst van cocktails aan Vincentius

Het opzet was eenvoudig. De rotaracters boden aperoboxen aan met hapjes en een cocktail of mocktail en dat allemaal onder het motto ‘all ou need is love and a cocktail’. Voor de samenstelling van deze boxen werd samengewerkt met cateraar El Sueño zodat perfect voldaan kon worden aan de coronamaatregelen. Op de vooravond van Valentijn werden niet minder dan 183 dergelijke boxen veilig aan huis geleverd. De opbrengst is bedoeld om de werking van de Vincentiusverenigingen in Genk en Hasselt te ondersteunen bij hun hulp aan minderbedeelde medemensen. Voorzitter Laurien Hellings en past-voorzitter Willemijn Boyen van Rotaract Genk zijn bijzonder tevreden en superblij dat ze een mooie cheque kunnen overhandigen aan Vincentiusvoorzitter Guido Vandebrouck. In deze barre coronatijden is Vincentius druk in de weer in de strijd tegen kinderarmoede. Deze bijdrage van Rotaract levert daarbij een helpende hand.