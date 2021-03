IJshockeylegende is gebekvecht beu en slaat met stik in edele delen van rivaal

Alexander Mikhailovich Ovechkin is een van de beste ijshockeyspelers aller tijden en ook op z’n 35ste brandt het vuur nog hevig in de Rus. De ster van de Washington Capitols kreeg het in de wedstrijd tegen de Boston Bruins tot drie keer toe aan de stok met Trent Frederic. Die ruzie beslechtte Ovechkin, in 2018 winnaar van de Stanley Cup met de Capitols, met een rake klap in de edele delen van de Amerikaan. Het leverde hem een boete van 5.000 dollar (bijna 4.200 euro) op.