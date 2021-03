Vrijwilligers ontvangen een smaakvol bedankje van het gemeentebestuur

“Vrijwilligers, hun inzet is zó puur! Daarom ontvangen zij tijdens de Week van de Vrijwilliger een bedankje namens het gemeentebestuur,” zegt schepen van jeugd en cultuur Kelly Leenaerts. “Omdat het vrijwilligersfeest zoals we dit normaal jaarlijks organiseren omwille van de coronamaatregelen niet kon doorgaan, besloten we een alternatief te bedenken om onze vele vrijwilligers toch een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden en om hen voor hun onvoorwaardelijke inzet te bedanken.”Smakelijk streekproductHet gemeentebestuur deed een oproep naar alle vrijwilligers en verenigingen in Hechtel-Eksel om zich aan te melden om een cadeautje te ontvangen. Bijna 300 mensen deden dit. Zij kunnen in de loop van de maand maart een smakelijk streekproduct (potje jam met de boodschap ‘Jam-mer dat we niet samen kunnen vieren. Bedankt voor je inzet!’) afhalen aan het Vrijetijdsloket of thuis laten leveren. “Ikzelf en de schepenen verzorgen de thuisleveringen. Zo kunnen we de vrijwilligers ook nog eens persoonlijk bedanken. Uiteraard vanop een veilige afstand,” legt burgemeester Jan Dalemans uit.Vrijwilligers in de kijkerNaast het cadeautje, krijgen de vrijwilligers ook de kans om hun vrijwilligerswerk in de kijker te zetten in ons gemeentelijk infoblad. “We zijn heel blij dat we al heel wat reacties hebben mogen ontvangen. In het infoblad dat einde maart bij onze inwoners in de bus valt, zullen we de ingestuurde reacties mooi bundelen,” besluit burgemeester Dalemans.