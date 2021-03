Hogeschool PXL spoort jongeren aan om meer te bewegen

Rosalie Coolkens, onderzoekster en lector aan Hogeschool PXL-Education, geeft duiding: “Een sterk wapen is voldoende bewegen van jongsaf aan. Op basis van cijfers weten we dat onze Vlaamse kinderen en jongeren voor de corona-uitbraak de dagelijkse norm van 60 minuten beweging per dag al niet haalden. Slechts 7% van de 6- tot 9-jarigen en 2% van de 10- tot 17-jarigen in België haalt deze beweegnorm. Onze kinderen worden alsmaar dikker en roesten vast achter hun laptop. Niet sporten in clubs, niet of minder met de fiets naar school, te veel stilzitten door afstandsonderwijs… de huidige situatie zal de cijfers zeker niet doen keren.”Op 4 maart slaan Ketnetheld Nicolas Vanhole en Rosalie Coolkens de handen in elkaar om lagereschoolkinderen aan te leren hoe ze in hun dagelijks leven actief kunnen zijn. Er wordt bewust gekozen om met lagereschoolkinderen te werken aangezien vroege beweegervaringen bepalend zijn voor hun fysieke activiteit op latere leeftijd. Niet elke beweegervaring is even goed. Het is belangrijk dat kinderen bewegingsvaardigheden ontwikkelen zoals glijden, springen, trappen, zwaaien enzomeer. Het ontwikkelen van deze basisvaardigheden zorgt ervoor dat kinderen op lange termijn met plezier kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten waarin ze deze vaardigheden kunnen toepassen. Daarom is het nodig om beweegactiviteiten aan te leren die ze thuis alleen of samen met vriendjes kunnen doen.Rosalie Coolkens: “Een basis vormen voor levenslange fysieke activiteit gebeurt niet enkel door kinderen hier en nu te laten bewegen. Hen leren hoe ze actief kunnen zijn, hoeveel ze dagelijks zouden moeten bewegen en hoe ze dit kunnen inbouwen verhoogt hun zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat kinderen weten dat bewegen breder is dan sporten alleen. Dagdagelijkse activiteiten zoals te voet of met de fiets naar school, naar de winkel of een vriendje gaan en actief zijn tijdens de speeltijd op school zijn al een grote stap in de goede richting. Het is zelfs beter om elke dag 30 minuten actief te zijn dan 3 uur lang slechts 1 keer per week. Of we de strijd enkel vandaag moeten aangaan? Neen, het effect van een campagne is helaas kortstondig. Er is een verankering nodig in onze maatschappij door bijvoorbeeld meer beweging op te nemen in het gezondheidsbeleid en de uitwerking ervan te implementeren in alle scholen.”Beweegt jouw kind voldoende?Kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar zouden 60 minuten per dag moeten bewegen. Die 60 minuten hoef je niet aan één stuk te doen. Vaak wordt het belang van intensief sporten overschat en het belang van beweging in het dagelijks leven onderschat. In het ideale geval zetten kinderen zo’n 13.000 stappen per dag. Welke sport het best is? Heel eenvoudig: de sport die je het leukste vindt. Blijkt dat jouw kind niet goed bezig is? “Geen nood, vandaag, 4 maart is een ideaal moment om dit te veranderen want het beweegvaccin is onmiddellijk voorhanden voor iedereen”, besluit Rosalie Coolkens van PXL-Education.