Wordt jouw straat op 21 april ook een buitenspeelstraat?

Speelstraten zijn straten die op aanvraag van de bewoners tijdelijk volledig of gedeeltelijk afgesloten worden. Het initiatief komt van de bewoners zelf. Zij nemen en dragen de verantwoordelijkheid. De peters/meters van de speelstraat houden een oogje in het zeil en zijn verzekerd via de gemeente. Enkele voorwaarden zijn in een reglement vastgelegd. Tijdens de buitenspeeldag op 21 april is het opzet om van 13 tot 17 uur lekker veel straten om te toveren tot buitenspeelstraat. De Buitenspeelstraat voor één dag, op 21 april, ziet er als volgt uit: 2 peters/meters zijn verantwoordelijk voor hun straat. Zij dienen de aanvraag in. Elke speelstraat krijgt hulp van 2 monitoren van een jeugdvereniging om de kinderen te begeleiden bij het spelen. Daarnaast ontvangt ook elke speelstraat een spelkoffer met spelmateriaal en brochures boordevol spelideeën. Het gemeentebestuur ondersteunt de actiedag door onder meer nadarhekken te voorzien waarmee de speelstraat wordt afgesloten. Zijn er in jouw straat ook heel wat kinderen en wil jij het engagement opnemen om van jouw straat op 21 april ook een buitenspeelstraat te maken, dan moet je je vóór 31 maart aanmelden op https://www.houthalen-helchteren.be/speelstraat-voor-een-dag. Op deze webpagina vind je alle info, ook de voorwaarden waaraan je straat moet voldoen om als speelstraat in aanmerking te komen. Komt jouw straat in aanmerking, dan kan je je via het inschrijfformulier registreren.