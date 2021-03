Bilzers modellenbureau scoort nu ook met Classic Lady’s en in Plus Size Models

Het Bilzers modellenbureau Models Inc International had enkele weken geleden reeds twee prijzen weggekaapt op de internationale Miss/Mrs Top of the world verkiezing 2020 bij de dames en heeft nu weer gescoord in de categorie Classic Lady’s en Plus Size Models.

Classic Lady’s is een verkiezing voor rijpere dames tussen de 47 en 69 jaar oud en de Plus Sizecategorie is voor dames met een maatje meer. Ook hier ging omwille van corona alles online door, zowel de persoonlijke voorstelling, het interview, de act als de talentenronde. Er moest ook nog een filmpje over het land en een foto in nationaal kostuum worden opgestuurd.De 53-jarige Christel Driesen uit Helchteren (foto 1), die deelnam voor de Europese Unie werd second runner up en kreeg nog een extra titel van meest gracieus model erbovenop. De 65-jarige Nina Vangenechten uit Asse die Belgium vertegenwoordigde, werd Mrs Personality (foto 2). In de Plus Sizecategorie werd de 36-jarige Marjan Schellekens uit Essen (foto 3) eveneens second runner up.Joseline Panis van het modellenbureau was uiterst tevreden met de vijf prijzen, maar wil volgend jaar in Brazilië, hopelijk in betere omstandigheden, toch voor het ultieme kroontje gaan.