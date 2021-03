Vrijwilligers van Het Open Poortje bieden hulp aan minderbedeelden

Het Open Poortje in Lummen is, in normale omstandigheden, een ontmoetingslokaal voor iedereen die er een koffietje wil komen drinken. Daarnaast is het een organisatie tegen armoede. Er is namelijk een tweedehandswinkeltje, gerund door vrijwilligers. In Het Open Poortje kan iedereen spullen inleveren die ze zelf niet meer gebruiken. Die spullen worden doorverkocht aan mensen met iets minder geld, voor een lage prijs. Om ervoor te zorgen dat de producten nog kwaliteitsvol genoeg zijn, zijn er 4 vrijwilligers die de spullen controleren. Een van die vrijwilligers is Grietje Lenaerts. Ze is mama van drie kinderen en draait al vier jaar mee in Het Open Poortje. 'Elke dinsdagvoormiddag ga ik samen met drie andere vrijwilligers de binnengekomen spulletjes sorteren en de winkel op orde leggen", zegt ze. "We verkopen onze spullen aan prijzen vanaf 0,50 tot 4,00 euro, zodat iedereen wel iets kan aankopen. We verkopen alles wat we binnenkrijgen en in goede staat is, zoals speelgoed, huisraad en boeken. Met de opbrengst van de verkoop organiseren wij dan sinterklaasfeesten, of doen we uitstapjes met minderbedeelden die dat anders niet zouden kunnen betalen."Vrijwilliger worden doe je niet zomaar. "De dankbaarheid van de mensen die je helpt, dat doet het voor me", zegt Grietje. "Het geeft zo’n leuk gevoel om mensen te kunnen helpen. Ik ben er ooit zelf nog spulletjes gaan binnenbrengen. Zo ben ik aan de praat geraakt met de mensen daar, en heb ik besloten zelf ook vrijwilliger te worden. De andere vrijwilligers daar zijn ook heel lief, je legt er leuke contacten."Het Open Poortje werkt niet enkel met eigen vrijwilligers. Zo organiseren ze jaarlijks een kerstfeest waarbij de leden van de Chiro in Lummen helpen met het opdienen. Voor 10 euro kan iedereen in Het Open Poortje Kerstmis komen vieren. Elke bezoeker krijgt een driegangenmenu en een verrassing. Dit is spijtig genoeg eind 2020 natuurlijk niet kunnen doorgaan. "Dit doen we zodat iedereen Kerst kan vieren", zegt Grietje. "Wij vinden dat iedereen een leuke kerstavond verdient, vooral de mensen die alleen zitten."