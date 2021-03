ZinInZang wordt nu ook uitgezonden op TV

Bilzen

ZinInZang heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Vanaf nu worden de meezingvideo’s ook uitgezonden op Eclips TV en zijn zo te bekijken in het ganse land. Je kan ze nog steeds – op elke ogenblik - bekijken op het internet. Deze editie heeft als thema 'Het is altijd lente in de ogen van ZinInZang!'. De meezingliederen zijn voornamelijk gekozen in het teken van de opkomende lente. Als afsluiter is er ook een medley van Will Tura, een eerbetoon aan de 80-jarige keizer van het Vlaamse lied. En op aanvraag het wondermooie 'Limburg allein', gekend in gans Vlaanderen. Wilt u de video’s nu al bekijken, surf dan naar https://vimeo.com/508376878.